الاقتصاد

النفط يكسر دعم القناة – تحليل - 09-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد سعر النفط كسر دعم القناة الصاعدة بعد إغلاق الشمعة اليومية دونه، مما يضع السعر تحت ضغط سلبي متوقع على المدى اللحظي، يستهدف اختبار مستوى 36.10 قبل محاولة استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

 

لذلك، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن اختراق 39.10 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لاستعادة المسار الرئيسي الصاعد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 36.10 والمقاومة 39.60

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت

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