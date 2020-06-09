الاقتصاد

الفضة ترتفع بهدوء – تحليل - 09-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الفضة تداولات إيجابية طفيفة ويحاول الثبات فوق المتوسط المتحرك 50، وطالما أن السعر فوق 17.10، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى قائماً للفترة القادمة، والذي يستهدف مناطق 18.93 بشكل رئيسي، مع الإشارة إلى أن سلبية مؤشر ستوكاستيك الحالية قد تسبب بعض التذبذب الجانبي المؤقت قبل استئناف الارتفاع المتوقع.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.30 والمقاومة 17.90

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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