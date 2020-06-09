شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يخترق المقاومة – تحليل - 09-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد سعر الذهب اختراق مستوى 1691.10 بعد إنهاء تداولات يوم أمس فوقه، ليعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، في طريقه لتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 1764.00.

وبالتالي، سيكون الاتجاه الصاعد مرجحاً لهذا اليوم، ويحتاج السعر لاختراق مستوى 1710.00 لتسهيل مهمة التوجه نحو الأهداف المنتظرة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر مستوى 1691.10 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لاختبار الدعم المحوري 1670.80 مبدئياً.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1680.00 والمقاومة 1725.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد