الذهب يخترق المقاومة – تحليل - 09-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد سعر الذهب اختراق مستوى 1691.10 بعد إنهاء تداولات يوم أمس فوقه، ليعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، في طريقه لتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 1764.00.
وبالتالي، سيكون الاتجاه الصاعد مرجحاً لهذا اليوم، ويحتاج السعر لاختراق مستوى 1710.00 لتسهيل مهمة التوجه نحو الأهداف المنتظرة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر مستوى 1691.10 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لاختبار الدعم المحوري 1670.80 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1680.00 والمقاومة 1725.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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