رسالة تحذيرية من البنك الأهلي المصري لعملائه

قال البنك الأهلي المصري، إنه ورد إليه مؤخراً من بعض عملائه، قيام بعض الأشخاص بالاتصال بهم هاتفياً مدعيين انتمائهم إلى البنك الأهلي المصري بغرض الحصول علي بيانات تخص بطاقاتهم البنكية، مثل أرقام البطاقات أو تاريخ انتهائها وغيرها.

ونفى البنك الأهلي المصري، علاقته بهؤلاء المدعين، وأن حصولهم على هذه المعلومات من العملاء، قد يتسبب في خطورة التلاعب بتلك البيانات.

وشدد البنك الأهلي، أنه لا يتم تحت أي ظرف الاتصال من جانب البنك بالعملاء للحصول على أية بيانات بنكية خاصة بهم وأن الهدف الأساسي من تلك الاتصالات هو الاحتيال على عملاء البنك الأهلي المصري.

وطالب البنك الأهلي المصري، عملائه يضرورة توخي الحذر وعدم التفاعل نهائياً مع مثل تلك الاتصالات وعدم إعطاء أية بيانات من أي نوع لأية جهة غير معلومة المصدر، حفاظاً على أمن وسلامة المعاملات المالية للعميل.