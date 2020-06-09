شكرا لقرائتكم خبر عن ميادين (SHOOTING) يقترب من هدفه السعري الثاني المتوقع -تحليل صباحي- 09-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق عند مستوى 12٫50 فلس، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي عند 13 فلس، والذي يعد هدفه السعري الثاني المتوقع سابقا، وفي ظل حالة الشراء المبالغ فيه من خلال مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 10٫80 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 13٫20 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 12.2 بينما مستوى المقاومة هو 12.8 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط