شكرا لقرائتكم خبر عن ميادين (SHOOTING) يقترب من هدفه السعري الثاني المتوقع -تحليل صباحي- 09-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق عند مستوى 12٫50 فلس، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي عند 13 فلس، والذي يعد هدفه السعري الثاني المتوقع سابقا، وفي ظل حالة الشراء المبالغ فيه من خلال مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 10٫80 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 13٫20 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 12.2 بينما مستوى المقاومة هو 12.8 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر ميادين (SHOOTING) يقترب من هدفه السعري الثاني المتوقع -تحليل صباحي- 09-06-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.