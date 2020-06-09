شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الاستثمارات الوطنية (NINV) يتجاوز خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 09-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم ارتفاعه كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 98٫80 فلس، مسجلا بذلك أعلى مستوى في شهر، متجاوزا بذلك خط الاتجاه الهابط متوسط الأجل، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة القوي عند 110 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 95 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 94.6 بينما مستوى المقاومة هو 98.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد