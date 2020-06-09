شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة أرزان الماليه للتمويل و الاستثمار (ARZAN) يقلص مكاسب الأحد -تحليل صباحي- 09-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 37٫50 فلس امس الاثنين، مكون بذلك نموذج "Dark cloud” وهو من الشموع اليابانية السلبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 34 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 40 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 36.8 بينما مستوى المقاومة هو 38.8 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط