شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الأولى للاستثمار (ALOLA) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 09-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال جلسة امس الاثنين ليغلق عن دمستوى 27٫60 فلس، وذلك بعدما لامس هدفه السعري المتوقع عند 29 فلس، والذي يشكل مستوى المقاومة الحالي، كما اطلق مؤشر القوة النسبية إشارة بيع، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 24 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 29 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 27.2 بينما مستوى المقاومة هو 28.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط