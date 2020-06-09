شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة التعليمية القابضة (EDU) تحت الضغوط -تحليل صباحي- 09-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 280 فلس، ليخسر بذلك مكاسبه التي حققها خلال الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى280 فلس، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع مزيدا من عمليات جني الأرباح للوصول لمستوى الدعم 230 فلس،شرط بقاء السهم اسفل مستوى 300 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 274.0 بينما مستوى المقاومة هو 292.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط