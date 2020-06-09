شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الصلبوخ التجارية (SALBOOKH) يتجاوز مقاومة هامة -تحليل صباحي- 09-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 30٫60 ريال، لينجح بذلك في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 29 ريال، وهو ما يعد إشارة إيجابية، كما تمكن السهم من اغلاق أعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك نتوقع إمكانية ارتفاع السهم لمستوى المقاومة 35 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 29 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 29.9 بينما مستوى المقاومة هو 31.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد