شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية للإجارة (NLCS)يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 09-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 0٫733 ريال، وذلك بعدما لامس مستوى المقاومة الحالي عند 0٫75 ريال، ليكون بذلك نموذج "Bearish Engulfing” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0٫66 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫76 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.72 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.75 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط