شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (DBIS) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 09-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 0٫825 ريال، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم منذ شهر يوليو من العام الماضي، متجاوزا مستوى مقاومته السابق عند 0٫77 ريال، وفي ظل ارتفاع كبير في كمية التداول، لذلك نتوقع الوصول لمستوى 0٫90 ثم 0٫98 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 0٫75 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0٫80 وبين مستوى المقاومة هو 0.87 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد