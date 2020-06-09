شكرا لقرائتكم خبر عن بلدنا (BLDN) يتلقى مقاومة في المستويات الحالية -تحليل صباحي- 09-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل في ثاني جلسات الأسبوع الحالي،حيث اغلق عند مستوى 1٫17 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند 1٫20 ريال، وفي ظل استمرار الأداء السلبي لمؤشر "Momentum” مما نتوقع معه إمكانية استمرار الانخفاض الحالي لمستوى الدعم 1٫13 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫20 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.15 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.19 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط