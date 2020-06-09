شكرا لقرائتكم خبر عن فودافون قطر (VFQS) يلامس خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 09-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 1٫10 ريال، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 1٫14 ريال، كما يلامس السهم حاليا خط الاتجاه الهابط طويل الأجل، والذي يشكل مقاومة قوية نتوقع ان ساهم في دفع السهم لأسفل لمستوى الدعم 1٫02 ريال كمستوى اول،شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫15 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.08 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.12 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط