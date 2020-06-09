شكرا لقرائتكم خبر عن "ناسداك" يحقق اعلى مستوى إغلاق في تاريخه مع استمرار مكاسب "وول ستريت" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الإثنين في ظل تركيز المستثمرين على إجراءات إعادة فتح الاقتصاد فضلا عن صدور بيانات إيجابية مؤخرا خالفت توقعات المحللين.



وتمكن "إس أند بي 500" من محو خسائره التي سجلها هذا العام حيث قفز بنسبة 47% من أدنى مستوى سجله في مارس/آذار نتيجة أزمة "كورونا"، بينما قفز "ناسداك" إلى إغلاق قياسي جديد.



كانت وزارة العمل الأمريكية قد أعلنت الجمعة إضافة الاقتصاد 2.5 مليون وظيفة في مايو/أيار، وهو عدد غير مسبوق على أساس شهري كما أنه خالف توقعات بفقدان ثمانية ملايين وظيفة.



وفي سوق الخام، انخفض سعر "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 3.4% مغلقا عند 38.19 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 40.4 دولار وأقل سعر عند 37.9 دولار.

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وتراجع سعر "برنت" بنسبة 3.6% مغلقا عند 40.80 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 43.4 دولار وأقل سعر عند 40.8 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 1.7% (ما يعادل 461 نقطة) إلى 27572 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 27580 نقطة وأقل مستوى عند 27232 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 1.1% (ما يعادل 110 نقاط) إلى 9924 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 9927 نقطة وأقل مستوى عند 9780 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 1.2% (ما يعادل 38 نقطة) إلى 3232 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3233 نقطة وأقل مستوى عند 3196 نقطة.