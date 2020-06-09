شكرا لقرائتكم خبر عن الذرة تغلق على ارتفاع مع أباء عن جودة المحصول الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تعاملات يوم الإثنين وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وتقرير وزارة الزراعة الأمريكية الذي يركز على جودة المحصول.



وذكرت الوزارة بأن محصول الذرة الأمريكي عن الموسم الحالي يبدو جيداومتميزا حتى الآن، وسوف تعمل الوزارة على تقييم المحصول من وقت لآخر.



وبلغت نسبة زراعات الذرة في الولايات المتحدة 97% في الأسبوع الماضي مقارنة بنسب 93% في الأسبوع السابق له، وهو ما تواكب مع مع توقعات المحللين.

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وحتى الآن، يتجه موسم الذرة في العام الجاري للتفوق على جودة نظيره في موسم عام 2019 الذي لم تتجاوز نسبة جودته 78%.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 23:58 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 96.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.07 نقطة وأقل مستوى عند 96.6 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذرة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.6% إلى 3.33 دولار للبوشل، وسجل أعلى سعر عند 3.34 دولار وأقل سعر عند 3.31 دولار.