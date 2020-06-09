شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعزز من مكاسبه– تحليل صباحي – 09-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب هي الثانية على التوالي بنسبة بلغت 0.45% بما يعادل 32.62 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وذلك لحاجة المؤشر تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي بها. وتستمر توقعاتنا بارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 7,073.95، ليستهدف مستوى المقاومة 7,396.60 استعداداً لمهاجمته. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,073.95 ومستوى المقاومة 7,396.60. عدد أسهم الشركات الرابحة Advertisements 132 عدد أسهم الشركات الخاسرة 51 عدد أسهم الشركات الثابتة 12 عدد أسهم الشركات المتداولة 195

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