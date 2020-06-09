شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 09-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم الأهلي (1180) على عدم تغيير في آخر جلساته، وجاء ذلك نتيجة استمرار تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، كل تلك الضغوط السلبية يقابلها من الجهة الأخرى الدعم الإيجابي المتواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 40.60، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 37.05.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 37.60 ومستوى المقاومة 41.00.
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