شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء السعودية يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل صباحي – 09-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم كهرباء السعودية (5110) في آخر جلساته، ليحاول السهم تعويض بعضاً من خسائره السابقة، محققاً مكاسب حذرة بلغت نسبتها 0.13% بما يعادل 0.02 نقطة، ويأتي ارتفاع السهم في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 16.48، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 15.22.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.50 ومستوى المقاومة 16.48.