شكرا لقرائتكم خبر عن المعذر ريت يمهد الطريق للمزيد من الارتفاع التصحيحي – تحليل صباحي – 09-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم المعذر ريت (4334) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.28% بما يعادل 0.02 نقطة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 7.41.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.00 ومستوى المقاومة 7.34.
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