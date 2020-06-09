شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار يرتفع بصعوبة – تحليل صباحي – 09-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم إعمار (4220) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وقد كبح من جماح صعود السهم بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة من السهم لتصريف بعضاً من تشبعه الشرائي بها، ليحقق السهم مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.55% بما يعادل 0.04 نقطة، وذلك في ظل استفادة السهم بالدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة موجة تصحيحية صاعدة بالمدى القصير.

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تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 7.44، فهذا المستوى يمثل خط عنق تركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج القاع المزدوج، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 8.51، كمستهدف سعري لهذا النموذج المتكون.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.00 ومستوى المقاومة 7.65.