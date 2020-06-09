شكرا لقرائتكم خبر عن الاحساء للتنمية ينهي جلسته بدون تغيير – تحليل صباحي – 09-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم الاحساء للتنمية (2140) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك وسط محاولات السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده في الحفاظ على الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، وأيضاً ليحاول تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، في ظل تأثر السهم باختراقه لخط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 10.18، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 11.10. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.36 ومستوى المقاومة 11.10.

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