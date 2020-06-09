شكرا لقرائتكم خبر عن سامبا تسيطر عليه موجة تصحيحية صاعدة – تحليل صباحي – 09-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سامبا (1090) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، وتأثر السهم باختراق في وقت سابق لخط اتجاه رئيسي هابط، كما يستفيد من الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.25% بما يعادل 0.06 نقطة، أمام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، كمحاولة من السهم لتصريف بعضاً من تشبعه الشرائي بها.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 22.68، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 24.94 استعداداً لمهاجمته.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.68 ومستوى المقاومة 24.94.
كانت هذه تفاصيل خبر سامبا تسيطر عليه موجة تصحيحية صاعدة – تحليل صباحي – 09-06-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.