شكرا لقرائتكم خبر عن تكوين يرتفع بتأثير تركيبة فنية إيجابية – تحليل صباحي – 09-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم تكوين (1201) في آخر جلساته، وذلك في ظل تأثر السهم بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج القاع المزدوج كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.55% بما يعادل 0.18 نقطة، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 6.85، ليستهدف مستوى المقاومة 7.68 كمستهدف سعري لنموذج القاع المزدوج المتكون.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6.85 ومستوى المقاومة 7.68.
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