شكرا لقرائتكم خبر عن أسترا الصناعية يخترق مقاومة محورية – تحليل صباحي – 09-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم أسترا الصناعية (1212) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المحوري 17.84، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، ليحقق مكاسب حادة في آخر جلساته بنسبة بلغت 8.44% بما يعادل 1.46 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء عودة توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 17.84، ليستهدف مستوى المقاومة 20.85.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.84 ومستوى المقاومة 20.00.
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