الحكير يعاني من الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 09-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سهم الحكير (4240) في آخر جلساته للضغط السلبي بسبب ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، لينخفض السهم مسجلاً خسائر طفيفة بنسبة بلغت -0.11% بما يعادل -0.02 نقطة، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 17.06، ليستهدف بعدها مستوى الدعم المحوري 15.04.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.58 ومستوى المقاومة 18.75.
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