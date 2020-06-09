شكرا لقرائتكم خبر عن المصافي يغلق على ارتفاع ثمين – تحليل صباحي – 09-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم المصافي (2030) في آخر جلساته، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 4.11% بما يعادل 1.40 نقطة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المحوري 34.90، مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 34.90، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 38.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 34.00 ومستوى المقاومة 38.00.
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