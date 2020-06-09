88 % من بنوك الإمارات تتوقع اعتماد «الخدمات المفتوحة»

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خلصت نتائج استطلاع أجرته «فيناسترا» إلى أن نحو تسعة من أصل عشرة 88% من المؤسسات المالية في دولة الإمارات تخطط لاعتماد مفهوم «الخدمات المصرفية المفتوحة» على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة. ويشكل الابتكار في خدمة وتجربة العملاء القوة الدافعة وراء تنامي طلب البنوك الإماراتية على تحقيق المزيد من التعاون والتآزر. ومع ذلك، وفقاً لآراء المستطلعين، تشمل العوامل الرئيسية التي تشكل تحدياً كبيراً أمام علاقات التعاون الأوسع نطاقاً في القطاع على مستوى المنطقة، انخفاض مستوى التحكم المحتمل في آلية اتخاذ القرارات 48% والأنظمة الرقابية المعقدة 47% والأنظمة القديمة 46%.

تم التوصل إلى هذه النتائج من خلال استطلاع بعنوان: «الخدمات المصرفية المفتوحة والتعاون.. استنباط آراء المجتمع المحلي 2020» أجرته «فيناسترا» قبل تفشي وباء (كوفيد - 19)، وشمل 774 مؤسسة مالية في أنحاء الإمارات والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسنغافورة وفرنسا وألمانيا وهونج كونج. ويشار إلى أن عدد الاستجابات التي تم جمعها من المؤسسات المالية في دولة الإمارات قد بلغ أكثر من 100 استجابة.

وتشمل أبرز نتائج الاستطلاع المسجلة في دولة الإمارات ما يلي:

* تعتقد البنوك أن الوسيلة الفاعلة التي يمكن من خلالها تعزيز التعاون في المستقبل تكمن في «اعتماد نموذج موحّد لأفضل الممارسات» في القطاع عن طريق الهيئات الرقابية 69% والتكنولوجيا 53%.

* أبدى المستجيبون ميلاً جارفاً تجاه مبدأ التعاون: 94% يوافقون أو يوافقون بشدة بأن التعاون كان محركاً رئيسياً للنجاح في مؤسساتهم، في حين أن 91% يوافقون أو يوافقون بشدة على أنه قد ساعد في جعل أعمالهم أكثر كفاءة.

* سيكون للخدمات المصرفية المفتوحة أكبر الأثر في الأعمال المصرفية للشركات 57%، تليها الخدمات المصرفية للأفراد وخدمات الدفع كلاهما 51%.

* هناك ما يقرب من نصف المؤسسات المالية المستطلعة في الإمارات 48% ترى أن «تقليص التحكم في عملية صنع القرار» يشكل عائقاً أمام التعاون، وكان هذا رأي الأغلبية العظمى في كل دولة شملها الاستطلاع.

وقال وسام خوري، النائب الأول للرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا المحيط الهادئ لدى «فيناسترا»: إن أكبر فائدة يجنيها الناس هي أن منظومة الخدمات المصرفية المفتوحة تغير كيفية تعامل البنوك مع المعلومات المالية الخاصة بالعملاء، وتعيد زمام التحكم إلى العميل.