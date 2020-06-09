شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مدعومة بتوقعات التعافي.. الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:52 صباحًا, 9 يونيو 2020 م سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأميركية، ارتفاعاً عند إغلاق السوق اليوم، مدعومةً بتوقعات حول تعافي الاقتصاد الأميركي من تداعيات فيروس كورونا.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 461 نقطة، أو 1.70%، إلى 27574.44 نقطة، فيما أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا مرتفعاً 38.46 نقطة، أو 1.20 %، ليغلق عند 3232.39 نقطة.

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 110.66 نقطة، أو 1.13%، إلى 9924.75 نقطة.

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