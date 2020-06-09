شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة في ظل «كوفيد- 19» بين الإغلاق والانتعاش والان نبدء باهم واخر التفاصيل

د. أسعد حماد أبو رمان*

على الدول العربية أن تضع خطة لعودة وانتعاش السياحة وبيان كيفية العمل في ظل «كوفيد- 19»؛ بحيث تركز على العودة من بوابة السياحة الداخلية.

يبدو أنه من المبكر التكهن بمستقبل السياحة وحجم التأثير السلبي على اقتصاديات معظم الدول العربية والعالمية والناتجة عن الإغلاق الكلي أو الجزئي للبلاد لمنع هذا الوباء من الانتشار، إلا أن مؤشرات القطاع والخاصة بأعداد السياح وحجم الإيرادات، تراجعت كثيراً، وهناك أعداد كبيرة من العاملين انضمت لصفوف البطالة، خاصة في الربع الأول والثاني من العام الحالي، بعد أن كان هذا القطاع يمثل أحد أهم القطاعات التي تقود التنمية في أغلب دول العالم؛ إذ كان التراجع في أعداد السياح كبيراً في الشهر الثالث من عام 2020 وفق مؤشرات منظمة السياحة العالمية UNWTO (الشرق الأوسط41-%، إفريقيا 44-%، القارة الأمريكية 46-%، آسيا 64-%، وأخيراً أوروبا 60-%)، وتشير الأرقام إلى أن حجم التراجع، سيكون أكبر في الربع الثاني من عام 2020 وهي الأشهر التي تمثل ذروة الانتشار في أوروبا وأمريكا تلك القارتين اللتين تمثلان أكثر من 65% من حركة السياحة العالمية، وتشير الأرقام إلى أن الانخفاض في أعداد السياح سيتراوح بين 20-%-30-% خلال عام 2020 مع تراجع في الدخل السياحي يتراوح بين 300-450 مليار دولار أيضاً؛ حيث كان التراجع في الربع الأول من عام 2020 في أوروبا 19-%، آسيا 35-%، أمريكا 15-%، إفريقيا 12-%، الشرق الأوسط 11-%، وأن ما بين 100-120 مليون عامل سيكونون في خطر نتيجة الإغلاق يشكلون 4% من مجموع القوى العاملة في العالم، وتشير توقعات منظمة السياحة العالمية إلى أن حجم الخسائر المتوقعة في العالم العربي، ستكون متفاوتة بين الدول؛ بحيث ستكون الخسائر أكبر، خاصة في الدول التي تعتمد اعتماداً رئيسياً على السياحة الدولية ولا تشكل السياحة المحلية فيها سوى أرقام قليلة جداً، وكذلك الدول التي تشكل السياحة فيها حجماً كبيراً من صادراتها وناتجها المحلي الإجمالي، ففي البحرين تشكل السياحة الدولية من مجموع السياح القادمين إلى الدولة 97% وفي فلسطين 93% والإمارات 83% والأردن 72% والسعودية 26%، كما تشكل السياحة 12% من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن و4% في مصر و2% في السعودية، كما تشكل السياحة45 % من حجم الصادرات في لبنان و41% في الأردن و25% في مصر و5% في الإمارات والسعودية. إلا أن أغلب الدول العربية ومنها الإمارات ومصر ولبنان والأردن، تعد عودة الاقتصاد إلى وضعه الطبيعي، ستكون عبر بوابة السياحة، وهذا يختلف حسب قدرة تلك الدول على فتح الأسواق ورفع سياسة الإغلاق الكلية أو الجزئية؛ إذ إن أغلب دول العالم العربي نسبياً بدأت مؤخراً برفع الإغلاق تدريجياً بدءاً من شهر مايو الماضي، كما هو الحال في الأردن والإمارات والسعودية، والبعض الآخر من الدول في أشهر: يونيو ويوليو وأغسطس، وتوقعت منظمة السياحة، بأن الدول التي ستتمكن من رفع الإغلاق بدءاً من شهر مايو ويونيو، ستحقق نمواً في السياحة سيبدأ ب(3%) وسيرتفع هذا النمو في شهر يوليو وأغسطس ما بين (13%-24%)، معتمدين في ذلك على البروتوكولات التي ستصدرها الجهات المنظمة لهذا القطاع لضبط الجانب الصحي ومنع الوباء من التفشي ثانية، وكذلك معتمدين على مرونة القطاع في التعامل مع الأزمات وهذا ما أكدته منظمة السياحة العالمية؛ حيث وصفت القطاع بأنه قطاع مرن وقادر على الخروج من الأزمة والجوائح السابقة، تؤكد ذلك على الرغم من الفارق الكبير بين الوضع الحالي والسابق إلا أن المنظمة تصر على التفاؤل بعودة القطاع، لذا فان رفع الإغلاق وعودة النشاط الاقتصادي للقطاع سيكون أفضل سبيل لوقف الخسائر المركبة التي مني بها هذا القطاع عالمياً وإقليمياً، وعليه فإن كل دولة عربية لديها مجموعة من السياسات والإجراءات حول ضمان عودة آمنة للقطاع، فكثير من الدول، قامت بتقنين الطاقة الاستيعابية لأغلب الشركات السياحية كالفنادق والمطاعم ب 30% أو 40% من طاقتها بسبب أن هذه المشروعات تقوم على فكرة التجمعات البشرية، مع ضمان التباعد الاجتماعي بين النزلاء أو السياح داخل المقصد السياحي، وضرورة تكثيف الرقابة الحكومية على تلك الأنشطة وتغليظ العقوبات على الجهات غير الملتزمة، فضلاً عن حزمة المساعدات المالية والاقتصادية التي قدمتها أغلب الدول باتجاه القطاع لتمكينه من الصمود كالإعفاءات الضريبية ومن بعض الرسوم الحكومية وتخفيضات في أسعار الكهرباء والماء والمساعدة في جدولة ديون القطاع عبر تأجيل الأقساط البنكية وتقديم المساعدة للعمالة المتعطلة، ما سيكسب القطاع مزيداً من الصلابة أمام نوبات الهبوط ويمنع تفاقم التحديات الاقتصادية والإنسانية الراهنة عبر تعزيز تدابير المواجهة الفورية والسياسات الاقتصادية لرسم مسار نحو انتعاش مستدام.

إن أغلب الدول العربية، عليها أن تضع خطة لعودة وانتعاش القطاع؛ بحيث تتضمن الخطة بيان كيفية العمل السياحي في ظل كوفيد- 19؛ بحيث تركز تلك الخطط الآن على عودة السياحة من بوابة السياحة الداخلية ومنح حوافز كبيرة لتمكين السوق من الانتعاش ثانية، ذلك لأن عودة السياحة الدولية لن تكون قبل شهر أغسطس كما تشير منظمة السياحة العالمية، لذا فإن هذه العودة يجب أن تكون ملتزمة بالقيود التالية:

وضع بروتوكولات صحية آمنة لكافة الأنشطة السياحية، تسهل عودة النشاط السياحي وفتح الأسواق وبطاقة استيعابية محددة لا تتجاوز 35% ترفع تدريجياً ووفق التقارير الصادرة من الميدان.

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تفعيل دور الاتحادات والجمعيات السياحية في مجال الفنادق ووكالات السفر والطيران المحلية منها والإقليمية للتشاور حول عودة آمنة وفاعلة تضمن للقطاع تعويض الخسائر التي وقعت خلال الأشهر الماضية.

تكثيف وتشديد الرقابة الصحية الحكومية والمجتمعية لضمان عدم تفشي الوباء ثانية، وتطبيق أنظمة الرقابة الإلكترونية والمستمرة، فضلاً عن تعزيز التعاون بين الأنشطة السياحية والأجهزة الصحية الوطنية.

رفع الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على السلامة العامة عبر ارتداء الكمامات الواقية والتباعد الاجتماعي في الفنادق والمطاعم والشواطئ.

منح رجال الأمن العاملين في المنشآت السياحية، صلاحيات الضابطة العدلية في تحرير المخالفات للسياح غير الملتزمين بالبروتوكولات الصحية.

جدولة عمل الأنشطة السياحية من مسابح ومطاعم فندقية، لتفتح في ساعات الصباح والظهيرة والمساء على فترتين لكل وجبة أو نشاط لمنع التجمعات البشرية في مكان واحد وضمان التباعد الاجتماعي.

وضع أوقات محددة لكبار السن لممارسة التنزه والسياحة في الحدائق العامة والشواطئ ووفق القواعد التي نصت عليها منظمة السياحة العالمية ومنظمة الصحة العالمية.

استمرار عمليات التعقيم للأنشطة والحافلات السياحية وفق إجراءات صحية صارمة.

الإبقاء على سياسة العمل عن بعد لكافة الأنشطة التي لا تتطلب حضور السائح لديها كما هو الحال في مكاتب السياحة والسفر ومكاتب شركات الطيران وتفعيل عمليات البيع أون لاين بنسبة 100%.

* جامعة الشارقة