شكرا لقرائتكم خبر عن «سكاي واردز» يتيح كسب وإنفاق الأميال في متجر طيران الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن متجر طيران الإمارات الرسمي عن توفير الفرصة أمام أعضاء سكاي واردز لاستخدام أميالهم وتسوق منتجات تحمل العلامة التجارية للناقلة عبر الإنترنت. ويكسب الأعضاء ميلاً واحداً مقابل كل دولار ينفقونه.

ومع زيادة الإقبال على التسوق عبر الإنترنت، أتاح برنامج سكاي واردز طيران الإمارات لأعضائه تسوق أبرز المنتجات المتوفرة على الطائرات من منازلهم براحة تامة. ومن أبرز هذه المنتجات شاي طيران الإمارات المميز وبطانيات الدرجة الأولى. ويوفر المتجر أكثر من 500 منتج سفر ومغامرات ورياضة وهدايا وأسلوب حياة وموضة، تحمل العلامة التجارية لطيران الإمارات أو أساسيات السفر للرحلات المستقبلية أو هواة جمع مجسمات الطائرات الشهيرة.

وتتوفر جميع منتجات طيران الإمارات عبر الموقع الشبكي وتبلغ تكلفة الشحن 7 دولارات داخل الإمارات أو 30 دولاراً في جميع أنحاء العالم. ويحصل العملاء على حسم 80% على تكلفة الشحن عندما ينفقون أكثر من 20 دولاراً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «سكاي واردز» يتيح كسب وإنفاق الأميال في متجر طيران الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.