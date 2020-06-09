هل تصبح «أوبك بلاس» ضحية لنجاحاتها؟

جوليان لي*

يتوق البعض في مجموعة «أوبك بلاس»، وأولهم روسيا، إلى الالتزام بالاتفاق الذي أقروه في إبريل والبدء في إعادة فتح الصنابير في بداية يوليو.

تؤكد مكاسب برميل النفط المتتابعة خلال الأسابيع الماضية، أن تخفيضات الإنتاج التي اتفقت عليها مجموعة «أوبك بلاس» قد آتت أُكلها بلا شك.

ومن المقرر مراجعة تلك التخفيضات في الاجتماع المقبل للمجموعة، التي تحتاج بقوة إلى ضمان تلاشي خطوط التصدع بين قادة الأمر الواقع أي، السعودية وروسيا. نعلم جميعاً ما حدث في المرة الأخيرة التي لم يتمكنوا فيها من الاتفاق على مسار محدد للمستقبل.

في الوقت الحالي، تبدو نتائج التعاون جيدة جداً، لدرجة يصعب تصديقها. فقد شهد الشهر الأول من تنفيذ الاتفاق، مستوى جيداً من الامتثال، التزمت به معظم الدول ال20 التي وقعت على الاتفاقية. وقد يكون ذلك إما علامة على اليأس؛ بعد أن انخفضت أسعار النفط الخام إلى ما دون الصفر، أو انعكاساً للنضال؛ من أجل تسويق الخام في عالم انهار فيه الطلب.

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ومن غير المستغرب أن تلعب دول خارج الاتفاقية دورها أيضاً؛ حيث تجبر ظروف الاقتصاد العالمي، شركات النفط على خفض الإنتاج؛ لكن التطورات تبدو لافتة للنظر؛ حيث تشير البيانات الأسبوعية إلى انخفاض الإنتاج الأمريكي بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً، أو 12٪، في شهرين. وقد يكون حجم الانخفاض الحقيقي أكبر؛ حيث لا تستطيع إدارة معلومات الطاقة تحقيق توازن بين تقديرات العرض والطلب إلا بفارق لا يقل عن ألف برميل يومياً. و في كندا، انخفض الإنتاج في ألبرتا بمقدار الربع، أو ما يعادل مليون برميل يومياً.

ويبدو أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح؛ لكن السؤال كيف ينبغي على المنتجين مواجهة هذه المستجدات؟ يرى مكتب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أن التخفيضات الجديدة في الإنتاج، وانتعاش الطلب الصيني على النفط، سوف يعيدان التوازن بين العرض والطلب في السوق العالمي في يونيو/حزيران أو يوليو/تموز.

لكن التفاصيل تقول كلاماً مختلفاً قد يفرض على المنتجين الاستعداد لما هو آت، وعدم الاسترخاء. فالطلب على النفط لم ينتعش في الولايات المتحدة أو أوروبا، ولا في الكثير من دول آسيا عدا الصين. وقد تراجع استهلاك الوقود في الهند حالياً بنسبة 40٪ عن مستويات العام الماضي، بينما في الولايات المتحدة، يعني الانخفاض المفاجئ في الطلب الذي كشفت عنه بيانات الأسبوع الماضي أنه لا يزال أقل بنسبة 25٪ عما كان عليه في نفس الفترة من عام 2019.

يجب أن يضع المنتجون ذلك في الاعتبار أثناء تحضيراتهم للاجتماع مرة أخرى في 9 و 10 يونيو؛ لتقييم مدى فاعلية صفقة خفض الإنتاج، وتحديد خطواتهم التالية.

ربما يجدون من الأسباب المبررة للاحتفال ما يكفي، ليس أقلها انتعاش أسعار النفط؛ لكنهم بحاجة إلى توخي الحذر، لا شك أن البدء في زيادة الإنتاج مغرٍ جداً؛ لكن لا ينبغي أن يؤخذ الانتعاش في أسعار النفط على أنه إيذان بفتح كافة الصنابير - لا سيما أنه يتم دعمه من خلال الجهود الإضافية غير الممنهجة لبعض أعضاء المجموعة. فقد قررت المملكة العربية السعودية وجيرانها في وقت سابق من هذا الشهر إجراء تخفيضات إضافية في الإنتاج في يونيو/حزيران، تتجاوز تلك المتفق عليها بالفعل. ويمكن أن يخرج ذلك 1.2 مليون برميل أخرى خارج السوق يومياً، ويخفض إنتاج السعودية من النفط إلى 7.5 مليون برميل يومياً في يونيو، وهو مستوى لم يشهده منذ 20 عاماً. ومع ذلك، يتوق البعض في مجموعة «أوبك بلاس»، وأولهم روسيا، إلى الالتزام بالاتفاق الذي أقروه في إبريل/نيسان والبدء في إعادة فتح الصنابير في بداية يوليو/تموز. والتحدي الذي تواجهه المجموعة هو أن لها كل الحق في القيام بذلك. وقد تضمنت صفقتهم التي أنجزت بصعوبة شروطاً تسمح للمشاركين ببدء تخفيف قيودهم في يوليو. وهذا يعني عودة سريعة لما بين مليونين و4 ملايين برميل من إمدادات النفط العالمية يومياً.

ولحسن الحظ، تبدو الدول الأخرى أكثر حذراً، وقد تكون من بينها: السعودية والكويت والإمارات؛ ذلك أن إحدى الأفكار التي تم طرحها هي مراجعة اتفاقية إبريل، وتمديد خفض الإنتاج في الفترة من مايو/أيار إلى يونيو/حزيران حتى نهاية العام؛ لكنه اقتراح لم يجد آذاناً صاغية في موسكو.

ويبدو أن السعودية وروسيا تحاولان تجنب خلاف آخر. فقد اتفق البلدان على التنسيق الوثيق في الجولة المقبلة، خلال مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأسبوع الماضي. وقد أجرى البلدان محادثات مماثلة قبل اجتماعات «أوبك بلاس» السابقة.

ولكننا لا ننسى أن ممانعة روسيا إجراء تخفيضات أكبر في الإنتاج كان قد أدى إلى انهيار المحادثات سابقاً وأثار معركة حصص السوق التي انتهت إلى رفع المملكة لإنتاجها فوق 12 مليون برميل يومياً. وكانت النتيجة امتلاء منشآت التخزين، وتراجع أسعار النفط إلى مستويات لم تعرفها منذ 20 عاماً. بعد صفقة إبريل التي تم تحقيقها بشق الأنفس، يتوقف نجاح الاتفاق على المدى البعيد على إدراك المجموعة لحساسية المرحلة بعد زوال التهديد بانهيار الأسعار.

* بلومبيرج