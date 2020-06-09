9600 رخصــة جديــدة فـي الإمـارات خـلال 5 أشـهر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

شهدت القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات منذ مطلع العام الجاري 2020 حتى مايو من العام نفسه، إطلاق 9600 نشاطاً اقتصادياً جديداً، بحسب «السجل الاقتصادي الوطني».

ويعكس هذا متانة وصلابة الاقتصاد الوطني ومرونة وسهولة مزاولة الأعمال وتدفق الاستثمارات للدولة، على الرغم من تداعيات انتشار فيروس «كورونا» المستجد، والتي أثرت سلباً في الاقتصاد العالمي في ظل القيود التي فرضتها الدول المختلفة.

واستأثرت رخص وخدمات إدارة المشاريع على الحصة الكبرى من الأنشطة الاقتصادية الجديدة بنسبة 47%، وتعادل 4520 رخصة جديدة، وجاءت ثانياً: أعمال الطلاء والدهانات للأبنية 12% بواقع 1137 رخصة جديدة، ورخص التجارة العامة بنسبة 8% وتمثل 782 رخصة جديدة، والتجارة الإلكترونية بنسبة 8% بواقع 781 رخصة جديدة.

وجاءت رخص بيع الوجبات الخفيفة خامساً بنسبة 5% وبواقع 505 رخص جديدة، وأعمال المقاولات ومشاريع المباني بأنواعها سادساً 5% بواقع 468 رخصة جديدة، وخدمات إصلاح وصيانة التمديدات والتركيبات الكهربائية سابعاً 4% بواقع 422 رخصة جديدة، ورخص المطاعم ثامناً 4% بواقع 396 مطعماً، وخدمات صيانة المباني تاسعاً 3% بواقع 308 رخص جديدة، وأخيراً قطاع المشروبات الباردة والساخنة بنسبة 3%، وبواقع 281 رخصة جديدة.

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من جهة أخرى، تصدر نشاط المتاجرة الإلكترونية قائمة أكثر الأنشطة الاقتصادية ترخيصاً في دولة الإمارات خلال شهر مايو الماضي، حيث تظهر أحدث الأرقام التي وثقها السجل الاقتصادي الوطني بالتنسيق مع الجهات الاقتصادية المختصة في كافة إمارات الدولة، إصدار 196 ترخيصاً لمزاولة نشاط المتاجرة بالمنتجات والخدمات الإلكترونية بنظام التجزئة خلال شهر مايو 2020.

وكانت الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري سجلت زيادة 300% في إقبال المستهلكين على التسوق الإلكتروني عبر منصات منافذ البيع في الإمارات، وهو ما استدعى من هيئة تنظيم الاتصالات نشر قائمة بأسماء أهم هذه المنصات.

وبحسب السجل ذاته، فقد جاء نشاط التجارة العامة في المركز الثاني، حيث تم إصدار 120 ترخيصاً في مايو، فيما وصل عدد تراخيص خدمات إدارة المشاريع إلى 115 ترخيصاً، ونحو 97 ترخيصاً لنشاط أعمال الطلاء والدهانات للمباني.

وشملت قائمة أكثر الأنشطة ترخيصاً، نشاط مقاولات مشاريع المباني بأنواعها، بواقع 55 ترخيصاً، في حين وصل عدد تراخيص نشاط إصلاح وصيانة التمديدات والتركيبات الكهربائية إلى 40 ترخيصاً، ونحو 39 ترخيصاً لنشاط تحضير الحلويات، و36 ترخيصاً للمشروبات الباردة والساخنة، و33 ترخيصاً لتقديم خدمة بيع الوجبات الخفيفة، والعدد نفسه لافتتاح مطاعم.

وبذلك يصل إجمالي عدد قائمة أكثر الأنشطة الاقتصادية ترخيصاً خلال شهر مايو إلى 764 ترخيصاً في جميع إمارات الدولة.