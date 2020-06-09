ارتفـاع طـفيف في أسعــار المـنازل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت «دائرة الأراضي والأملاك» في دبي وبالشراكة مع «بروبرتي فايندر»، عن الإصدار الثاني من «المؤشر»، مؤشر أسعار البيع الرسمي في الإمارة، بعد العمل على تحسينه وتوسيع نطاقه ليصبح مؤشراً سنوياً وربع سنوي، بالإضافة إلى المؤشر الشهري الذي جاء في الإصدار الحالي.

اشتمل الإصدار على المؤشر ربع السنوي للربع الأول 2020، والمؤشر الشهري لعام 2020 حتى إبريل. واتخذ المؤشر من العام 2012 سنة الأساس.

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وقالت لينيت عباد، مديرة قسم الأبحاث والبيانات لدى «بروبرتي فايندر»: بالمقارنة مع الربع الأخير من 2019 والربع الأول من 2020، نجد أن قيمة المؤشر الإجمالية لدبي قد انخفضت 2.2%، حيث سجلت الشقق انخفاضاً بنسبة 1.7%، وانخفضت الفلل/‏‏ المنازل بنسبة 2.6%. وعند مقارنة شهري مارس وإبريل 2020، يتبين أن قيمة المؤشر العام لدبي قد ارتفع بنسبة 1.4%، وزادت الشقق والفلل/‏‏ ومجمعات الفلل بنسبة 1.72% و0.3% على التوالي.وبالاستناد إلى البيانات الصادرة عن «دائرة الأراضي والأملاك»، سجلت دبي 40517 مبايعة خلال العام 2019 محققة نمواً بنسبة 18% مقارنة بعدد مبايعات بلغ 34414 مبايعة في 2018.

وتبين أن المبايعات العقارية حققت أعلى مستوياتها في الربع الثاني 2009 (37556 مبايعة)، وكانت الذروة التالية في الربع الأخير 2013 (20935 مبايعة).

وخلال النصف الثاني 2019، بدأ القطاع العقاري يشهد زيادة في حجم المبايعات شهرياً، واستمر هذا الاتجاه حتى فبراير 2020، وفي الربع الأول 2020، تم تسجيل ارتفاع 16% في عدد التصرفات مقارنة بالربع الأول 2019، وشهد فبراير 2020 ارتفاعاً 40% من حيث عدد التصرفات مقارنة بشهر فبراير 2019.

وشهد مارس 2020 انخفاضاً طفيفاً في عدد المبايعات (3120 مبايعة)، مع بداية ظهور أثر جائحة «كوفيد - 19»، واستمرت في الانخفاض في إبريل (1808 مبايعات)، وعلى الرغم من الإغلاق الكامل، نجحت «أراضي دبي» في مواصلة التعامل مع العقارات إلكترونياً، وتقديم كافة خدماتها إلى المتعاملين. بلغت قيمة مؤشر أسعار البيع في القطاع السكني 1.115 في إبريل 2020، بينما بلغ متوسط سعر مؤشر البيع 1,078 مليون درهم، بمعدل ارتفاع 11.5% مقارنة بسنة الأساس 2012.