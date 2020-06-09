شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النفط العراقى: ملتزمون بشكل كامل بإتفاق أوبك لخفض الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة النفط في بيان اليوم الاثنين، إن وزير النفط العراقي الجديد احسان عبد الجبار أكد أثناء اتصال هاتفي مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إلتزام العراق الكامل بإتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجون آخرون يوم السبت على تمديد تخفيضات انتاجية قياسية قدرها 9.7 مليون برميل يوميا إلى يوليو، وهو ما يقلص المعروض العالمي بحوالي 10 في المئة وسط هبوط حاد في الطلب على الخام بسبب جائحة فيروس كورونا.
وقال عبد الجبار إن العراق ملتزم بشكل كامل بخفض انتاجه في يونيو حزيران ويوليو تموز امتثالا لإتفاق أوبك+ "فضلا عن برنامج الخفض الذي تم الاتفاق عليه للفترة اللاحقة."
وقال أيضا إن العراق "حريص على الإلتزام باتفاقات أوبك+ وبجميع الخطوات التي تؤدي إلى استقرار الأسواق العالمية على الرغم من التحديات والصعوبات المالية والاقتصادية.
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