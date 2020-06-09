شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 8-6-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 8-6 -2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 314 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 585.788 مليار جنيه.

إيقاف تداول 30 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 30 شركة، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، لتجاوزها نسبة الـ5%، وهم الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، بي انفستمنتس القابضة، بنك التعمير والإسكان، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، المهندس للتأمين، اميرالد للاستثمار العقاري، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شراكة منقسمة، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، المجموعة المصرية العقارية، القاهرة للإسكان والتعمير، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، الألومنيوم العربية. إيقاف تداول 30 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 30 شركة، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، لتجاوزها نسبة الـ5%، وهم الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، بي انفستمنتس القابضة، بنك التعمير والإسكان، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، المهندس للتأمين، اميرالد للاستثمار العقاري، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شراكة منقسمة، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، المجموعة المصرية العقارية، القاهرة للإسكان والتعمير، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، الألومنيوم العربية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ جلاكسو سميثكلاين، الدولية للمحاصيل الزراعية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، اودن للاستثمارات المالية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك، شركة النصر للأعمال المدنية، السويس للأسمنت، راية لخدمات مراكز الاتصالات، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية.

البورصة تربح 314 مليون جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 314 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 585.788 مليار جنيه. البورصة تربح 314 مليون جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 314 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 585.788 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 459.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 43.8 ألف عملية لعدد 185 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.95% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.48%، والعرب على 5.57% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 30.83% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.16%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 8.6 مليون جنيه، 14.6 مليون جنيه، 8.9 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 4.7 مليون جنيه، 29 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 11146 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 1651 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 12745 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 4249 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 1268 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 2041 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.10% ليغلق عند مستوى 672 نقطة.

وصعدت أسهم 87 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 76 شركة، ولم تتغير مستويات 22 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 9.480 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.60%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 18.340 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.49%.

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- المهندس للتأمين بسعر إغلاق 15.070 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.20%.

- الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بسعر إغلاق 3.870 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.71%.

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 12.350 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.33%.





وضمت الأسهم المتراجعة:

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك بسعر إغلاق 4.770 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.80%.

- اميرالد للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 5.630 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.85%.

- المصرية للمنتجعات السياحية بسعر إغلاق 1.458 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.76%.

- كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بسعر إغلاق 24.510 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.39%.

- إيديتا للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 9.700 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.19%.