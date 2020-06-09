شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: إعادة فتح الاقتصاد مع الحفاظ على صحة المواطنين مسلك دول العالم الحالي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن دول العالم في الوقت الحالي تتخذ مسلكها بإعادة فتح الاقتصاد مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدبير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين.
أضاف، خلال مؤتمر صحفي، أن ما يقرب من 130 مليار جنيه من الناتج المحلي "اختفت" بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا، والإجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم بعض القطاعات، وقرارات تخفيف الضرائب عن طريق التقسيط أو مد الآجل، وهناك مشروع قانون لمجلس النواب لرفع غرامات التأخير وفوائد التأخير وغيرها، كلها أثرت على إيرادات الدولة بصورة أو بأخرى.
أشار إلى أن دول العالم أجمع تمر بنفس الأزمة، والأزمة الحالية ألقت بتداعياتها على نتائج الإصلاح الاقتصادي التي تحققت، ولكننا نعمل على بناء دولة عفية وقوية للأجيال القادمة، في مجالات الصحة والتعليم والسكن والأمن ومستوى معيشة ملائم.
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