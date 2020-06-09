شكرا لقرائتكم خبر عن بالتعاون مع البنك الأهلى.. إطلاق خدمة شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البنك الأهلي المصري بالتعاون مع شركة "خالص" لخدمات المدفوعات الرقمية - التابعة لـشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" – والشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة دلتا لتوزيع الكهرباء عن إطلاق خدمة شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع عبر التطبيق الإلكتروني "الكهربا خالص"، في تعاون يستهدف تدعيم دور التكنولوجيا في تسهيل الحياة اليومية للمواطنين.

وصرح هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن إطلاق هذه الخدمة الجديدة يستهدف إضافة وسيلة سهلة لسداد المدفوعات بشكل عام، ومدفوعات الكهرباء بشكل خاص، حيث تم إطلاق خدمة الدفع عن طريق الأونلاين مع بداية أزمة انتشار فيروس كورونا وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لشركة خالص وذلك استشعارا لتزايد الحاجة الى تفعيل أوسع للخدمات الإلكترونية من أجل التيسير على المواطنين فى شحن عدادات الكهرباء بدرجة أعلى من المرونة، وكذلك تقليل الزحام بمقار سداد المستحقات حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وتقليل فرص انتشار الفيروس وهو ما يأتي تماشيا مع خطط الدولة للحفاظ على صحة المواطنين.

وأضافت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن إطلاق التطبيق ساعد في توفير آلية مبتكرة لتسهيل سداد مدفوعات الكهرباء من المنزل وباستخدام تطبيق بسيط على الهواتف المحمولة، حيث سيقوم كل من البنك الأهلي المصري وشركة خالص بتسوية كافة المعاملات الخاصة بالمواطنين فيما يخص بطاقات الكهرباء مسبقة الدفع، بموجب الاتفاق الذى تم ما بين شركة إي فاينانس والبنك والذى يستهدف إتاحة الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها البنك من خلال المنصات الإلكترونية التي تديرها "إي فاينانس" والتي أثبتت كفاءة عالية بفعل البنية التحتية التكنولوجية المتطورة التي يمتلكها البنك والشركة وكذلك كوادرها البشرية المحترفة للجانبين.

Advertisements

وأكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس أن التطبيق الجديد يدعم مجموعة واسعة من عدادات الشركات الكبرى، كما يتيح لمستخدميه شحن بطاقة عدادات الكهرباء مسبقة الدفع باستخدام خاصية "الدفع بدون تلامس" (NFC) على الهواتف المحمولة من أي مكان وفي أي وقت.

وبموجب تلك الخاصية سيتم خصم القيمة المدفوعة من حساب المستفيد عبر تطبيق "الكهربا خالص" المتاح حاليا كمرحلة أولي على جوجل ستور "نظام اندرويد" والذي يتم تحميله على جميع الهواتف الذكية بطريقة بسيطة، معربا عن فخره بالثقة الكبيرة الممنوحة من الحكومة ممثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر لشركة خالص من أجل تقديم هذه الخدمة للمواطنين وبالتعاون مع البنك الأهلي المصري أكبر البنوك المصرية.

وأكد سرحان أن إي فاينانس باعتبارها الذراع التكنولوجي للحكومة تعمل دائما على تخفيف العبء على المواطنين وتسهيل حياتهم اليومية عبر تسخير التكنولوجيا في كل المهام اليومية بما يتماشى مع الإستراتيجية المصرية للتحول الرقمي والشمول المالي وتقليل الاعتماد على الكاش والتحول إلى مجتمع لا نقدي.

ومن جانبه، قال الدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرغ لشؤون شركات توزيع الكهرباء إن إتاحة هذه الخدمة يأتي في إطار التعاون المستمر والمثمر دائما بين الشركة القابضة للكهرباء وشركة خالص لرقمنة الخدمات والسداد الإلكتروني حيث يعد تطبيق "الكهربا خالص" ضمن خطة الدولة لتقليل التداول النقدي وتحقيق الشمول المالي.