شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا: إنفاق 481 مليون دينار لمجابهة وباء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصرف ليبيا المركزى تنفيذ كافة المطالبات المالية التى وردت إليه من وزارة المالية الليبية لمجابهة وباء كورونا فور ورودها، مشيرا إلى أنها بلغت 481 مليون دينار.

وأوضح المصرف -في بيان وفقا لبوابة الوسط الليبية - اليوم /الإثنين/ أن الإيراد والإنفاق حتى نهاية مايو الماضي، خصص المصرف منها 163 مليون دينار اعتمادات مستندية لصالح وزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي.

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