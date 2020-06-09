شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة القاهرة التجارية تدشن مبادرة لدعم منتسبيها في مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة إدارة الأزمات بغرفة القاهرة التجارية عن مبادرة جديدة لمساندة منتسبيها في ظل أزمة فيروس كورونا العالمية الحالية بالتنسيق مع إدارة الرعاية الصحية بالغرفة، حيث تم التعاقد مع عدة معامل للتشخيص المبدئي لفيروس كورونا لجميع منتسبي الغرفة وأسرهم والعاملين لديهم وموظفي الغرفة واسرهم باسعار خاصة .

وقالت اللجنة أن تعاقد غرفة القاهرة مع بعض المعامل من ضمن الخدمات المتنوعة التي تقدمها لمنتسبيها ودعمهم ومساعدتهم باستمرار وبشكل خاص أثناء الازمان.

وطالبت اللجنة منتسبي الغرفة بضرورة الاستفادة من هذه المبادرة خاصة أن هذه التحاليل يتم اجراؤها باسعار مناسبة من خلال التوجه الي الادارة الصحية بالغرفة لمعرفة كيفية الاشتراك في المبادرة .

وعن شروط إجراء هذه التحاليل قالت اللجنة أنه بموجب كارنية عضوية الغرفة وكارنية الاشتراك في مشروع الرعاية الصحية بالغرفة ، وما يفيد أن الفرد من أسرة منتسبي الغرفة او من العاملين لديهم.

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والجدير بالذكر ان الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة، أعلن زيادة التعاون مع الحكومة لتنفيذ كافة الإجراءات والتعليمات الصادرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وناشد الاتحاد منتسبيه، فى القطاعات المختلفة بضرورة زيادة شروط التعامل سواء فيما بين العاملين أو العملاء والتشديد على ارتداء الكمامة كإجراء أساسى وشرط لدخول الشركات والمؤسسات مع مراعاة تطبيق كافة الشروط الأخرى منها عدم وجود تجمعات والتباعد فى اللقاءات المختلفة والالتزام بالمطهرات باستمرار وغير ذلك من الإجراءات الوقائية التى تعلن عنها الحكومة خاصة فى ظل العودة من إجازة عيد الفطر.