شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن سليمان: كورونا أعادت ترتيب أولويات الاستثمار بصندوق مصر السيادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن سليمان الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى أن جائحة كورونا أعادت ترتيب الأولويات الاستثمارية للصندوق خلال المرحلة القادمة، وذلك وفق المتغيرات الاستثمارية والاقتصادية العالمية، موضحا أن الاتجاه العام السائد هو الاستثمار فى قطاعات التصنيع الدوائي، التصنيع الغذائي، قطاع البنية التحتية، وأخيرا قطاع التداول المالى .

وأوضح سليمان فى مؤتمر صحفى عقد منذ قليل عبر خاصية الفيديو كونفرانس، أن جائحة كورونا أظهرت الأهمية الكبرى للاتجاه فى الاستثمار فى القطاع الصحى بما يشمله من توفير خدمات طبية و التصنيع الدوائي، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان فى القريب العاجل عن صندوق استثمارى فرعي يتبع الصندوق السيادى خلال الفترة القادة .

وأشار سليمان إلى أن قطاع التصنيع الغذائي و قطاع الزراعة أصبحوا من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار حاليا وهى قطاعات واعدة فى مصر حيث إن الاحصائيات الاخيرة تؤكد تصدر مصر الدول المصدرة لعدد من الصناف الزراعية خلال تلك الفترة، وهو ما دفع الكثير من المستثمرين للرغبة فى الاستثمار فى هذا القطاع، موضحا أنه جارى إنشاء صندوق فرعى سيتم الإعلان عنه قريبا لقطاع التصنيع الغذائي وتنمية الزرعة .

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وأضاف سليمان أن قطاع البنية التحتية مازال جاذبا للاستثمار فى مصر خاصة مشروعات الطاقة المتجددة، موضحا أنه جارى تأسيس الصندوق الفرعى لهذا القطاع، وأخيرا قطاع تدوال الأموال وجارى تاسيس صندوق فرعي لها .

وأكد سليمان أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى ساعدت بشكل كبير على ان تكون مصر ضمن الدول القليلة التى استطاعات امتصاص صدمة جائحة كورونا ولذلك فان حاليا أصبحت مصر جاذبة للاستثمار بصورة كبيرة نظرا للخسائر التى تعرض لها معظم دول العالم جراء كورونا .



جانب من المؤتمر