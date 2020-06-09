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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع بأكثر من 2% بعد خسائرها الأسبوعية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات يوم الإثنين وسط انخفاض الدولار امام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن تقييم المستثمرين لتأثير ازمة كورونا على الاقتصاد العالمي.
وتوقع البنك الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي العالمي في العام الجاري بنسبة 5.2% من توقعاته السابقة في أبريل بانكماش نسبته 3%.
وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 96.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.07 نقطة وأقل مستوى عند 96.6 نقطة.
كانت وزارة العمل الأمريكية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 2.5 مليون وظيفة على خلاف توقعات أشارت إلى فقدان نحو ثمانية ملايين وظيفةة في نفس الفترة.
وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 2.4% أو ما يعادل 41 سنتاً وأغلق المعدن عند 17.893 دولار للأوقية، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 17.98 دوللار وأقل سعر عند 17.85 دولار بعد خسائر بأكثر من 5% في الأسبوع الماضي.
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