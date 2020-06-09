إعادة فتح الاقتصاد تهدي الأسهم 43 مليار درهم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

أهدت موجة التفاؤل التي جلبتها عملية إعادة فتح الاقتصاد في الإمارات، وخصوصاً في دبي، أسواق الأسهم مكاسب قوية بنحو 43 مليار درهم منذ بداية شهر يونيو الجاري، وسط ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي 11.26%، وارتفاع مؤشر سوق أبوظبي 5.5%.

وتواصل مسلسل سوق دبي المالي في الارتفاع للجلسة السادسة على التوالي، فيما توقف صعود مؤشر سوق أبوظبي بسبب تراجع جلسة يوم الاثنين بعد ارتفاع دام 6 جلسات متتالية، وبذلك تكون المؤشرات العامة حققت صعوداً قوياً وسط تفاؤل المستثمرين حول عملية إعادة فتح الأسواق.

وارتفعت القيمة السوقية لسوقي دبي وأبوظبي من 768.7 مليار درهم بنهاية جلسة 31 مايو/‏‏‏‏ أيار الماضي، لتصل إلى 811.53 مليار درهم بنهاية جلسة 8 يونيو/‏‏‏‏ حزيران الجاري.

وأضاف مؤشر سوق دبي 219 نقطة مكاسب ليغلق عند مستوى 2164.08 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي، مضيفاً 227.5 نقطة مكاسب وأغلق عند 4369.08 نقطة.

ونشطت السيولة في السوقين منذ مطلع شهر يونيو لتصل إلى 3.58 مليار درهم، تركزت على «إعمار العقارية» التي سجلت نحو 439.8 مليون درهم، «أبوظبي الأول» 337.47 مليون درهم، و«اتصالات» 291.4 مليون درهم، و«دبي الإسلامي» ب 275.2 مليون درهم، و«أبوظبي الإسلامي» 249.9 مليون درهم، و«الإمارات دبي الوطني» 243.3 مليون درهم.

وسجلت معظم الأسهم مستويات سعرية جديدة هي الأعلى في 3 شهور، ففي سوق أبوظبي، ارتفع سهم «اتصالات» 5.7% إلى 16.62 درهم، و«أبوظبي الأول» 5.39% إلى 11.74 درهم، و«أبوظبي الإسلامي» 12.98% إلى 3.83 درهم، و«أبوظبي التجاري» 15.45% إلى 5.08 درهم.

وفي سوق دبي، صعد «دبي الإسلامي» 16% إلى 4.05 درهم، و«الإمارات دبي الوطني» 9.8% إلى 9.4 درهم، وارتفع «دبي للاستثمار» 11.97% إلى 1.31 درهم.

وصعد سهم «إعمار العقارية» 17.53% إلى 2.95 درهم، و«الاتحاد العقارية» 16.1% إلى 0.31 درهم، و«إعمار للتطوير» 16.7% إلى 2.3 درهم، و«داماك» 12.9% إلى 0.709 درهم.