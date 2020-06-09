«مورجان ستانلي»: تعافٍ سريع للاقتصاد الأمريكي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يراهن بنك «مورجان ستانلي» على اتساع منحنى عائد سندات الخزانة، ما يشير إلى توقعات بإمكانية التعافي السريع للاقتصاد الأمريكي من أزمة وباء كورونا.

وكتبت جونيت دينجرا رئيسة استراتيجية معدلات الفائدة الأمريكية في نيويورك في مذكرة يوم الجمعة الماضي: «في غمضة عين، ظهرت علامات تعافٍ اقتصادي سريع على شكل حرف V مقابل التوقعات السابقة بانتعاش بطيء ومطول».

وأضافت دينجرا أن التاريخ يشير إلى أنه بعد أن قادت عوائد السندات لأجل 30 عاماً، الارتفاع في المعدلات الطويلة الأجل للسندات الأمريكية، فقد حان الوقت لتصبح المعدلات لأجل 10 سنوات، هي المحرك الرئيسي.

ويأتي ذلك الارتفاع بعد الصعود غير المتوقع في سوق التوظيف الأمريكي في مايو/أيار الماضي.

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وأوضحت دينجرا أنه «إذا أكدت البيانات القادمة التحسن القوي في سوق العمل في مايو/أيار، فقد يستمر اتساع المنحنى وفقاً لاستراتيجية التجارة».

وقفزت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات بنحو ربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي، مع تفاؤل المستثمرين بشأن إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي.

ويعني اتساع منحنى العائد على السندات ارتفاع الفارق بين عوائد الديون للآجال المختلفة، مع صعود عائد السندات طويلة الأجل بوتيرة تتجاوز الديون قصيرة المدى، وهو ما يشير إلى أداء اقتصادي قوي.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 0.91%، كما صعد عائد الديون الحكومية الأمريكية لأجل 30 عاماً إلى 1.69%، في حين تراجعت عوائد السندات لأجل 3 سنوات إلى 0.29%.