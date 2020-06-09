شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على متاجر «أبل» في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

شهدت متاجر أبل في كل من «دبي مول» و«الإمارات مول» و«ياس مول» حضوراً جيداً من قبل الزوار عقب إعادتها للعمل أمس (الاثنين) حيث تم افتتاح المتاجر الثلاثة من الساعة 11 صباحاً وحتى 7:30 مساءً، وأعادت الشركة استقبال مواعيد صيانة الهواتف والأجهزة بعد فترة إغلاق استمرت منذ منتصف مارس الماضي ضمن الإجراءات التي اتخذتها بسبب انتشار فيروس «كوفيد19».

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