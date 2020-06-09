شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريـت» تواصـل الانتعـاش بدعـم آمـال التعافـي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت مؤشرات الأسهم العالمية مسارها الصعودي أمس الاثنين، مدعومة في ذلك بالتفاؤل بتوسيع نطاق إعادة فتح اقتصادات العالم، ما يعزز آمال التعافي السريع، لتتجاهل الأسواق بيانات اقتصادية ضعيفة، وتوقعات قاتمة بانكماش أكبر من المتوقع لاقتصادات اليابان، وإيطاليا، والسويد، والبرتغال، وألمانيا، وغيرها، وفي ظل ذلك ارتفعت المؤشرات الآسيوية والأمريكية، فيما قاومت الأوروبية ضغوط جني أرباح.

في «وول ستريت»، ارتفعت الأسهم الأمريكية أمس الاثنين، بناءً على المكاسب الكبيرة في الأسبوع السابق بسبب التفاؤل بشأن إعادة فتح الاقتصاد.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 216 نقطة أو 0.8%، وقفز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5%، وارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.1%.

وقادت الأسهم المرتبطة بإعادة فتح الاقتصاد المكاسب مرة أخرى، وارتفعت شركات الطيران وتجارة التجزئة وخطوط الرحلات البحرية، وزاد سهم «يونايتد إيرلاينز» 10%.

وجاء تقرير يوم الجمعة في الوقت الذي واصلت فيه الولايات عمليات إعادة فتحها، حيث خففت جميع الولايات الخمسين قيود الحجر الصحي إلى حد ما، مع استئناف المطاعم والشركات الأخرى عملياتها في بعض الولايات.

وتُظهر البيانات التي جمعتها «أوبن تيبل» أن حجوزات المطاعم في جميع أنحاء الولايات المتحدة تقل الآن بنسبة 80% عن مستويات العام الماضي في أبريل، وانخفضت الحجوزات بنسبة 100%، كما بدأت معدلات إشغال الفنادق وشراء المنازل والسفر الجوي للولايات المتحدة في الارتفاع.

وقال مايكل بيرس، كبير الاقتصاديين في كابيتال إيكونوميكس: «إن انتعاش 2.5 مليون وظيفة في الشهر الماضي لا يعكس سوى جزء صغير من الوظائف المفقودة منذ فبراير، ولكن بالنظر إلى أننا بتوافق الآراء قد استعددنا لانخفاض كبير آخر، فإنه يبني على إشارات بعض البيانات الكلية الأخرى هذا الأسبوع بأن النشاط الاقتصادي ينتعش بشكل أسرع وأكثر قوة مما كنا نتوقع».

ارتفعت الأسهم اليابانية إلى ذروة جديدة لثلاثة أشهر ونصف الشهر الاثنين، بعد زيادة مفاجئة في التوظيف بالولايات المتحدة أعطت المستثمرين مزيداً من الثقة حيال تعاف سريع للاقتصاد العالمي من ركود أوقد فيروس كورونا شرارته.

وصعد المؤشر نيكاي القياسي 1.4% إلى 23178.10 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى إغلاق له منذ 21 فبراير/‏شباط.

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وانسجاماً مع الثقة المستمرة في انتعاش الاقتصاد العالمي، تراجع الين الذي يعتبر ملاذاً آمناً، ليسجل أضعف مستوى له في شهرين ونصف الشهر عند 109.85 ين للدولار أواخر معاملات يوم الجمعة.

يعزز تراجع الين أرباح المصنعين اليابانيين في الخارج عند تحويلها إلى اليابان، مما دعم الطلب على أسهم مصنعي السيارات، لتقفز أسهم نيسان ومازدا 7.8% و5.7% على الترتيب.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.1% إلى 1630.72 نقطة، في أعلى إقفال له منذ 21 فبراير/‏شباط، وفي مكاسب شملت جميع المؤشرات القطاعية الثلاثة والثلاثين عدا ثلاثة.

وفي القارة العجوز، تراجعت الأسهم الأوروبية عن ذروة ثلاثة أشهر الاثنين حيث عمد المستثمرون إلى البيع لجني بعض الأرباح عقب صعود قوي الأسبوع الماضي أملاً في تعاف بعد الجائحة.

وفقد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8%، وقاد الاتجاه النزولي قطاعات السلع الشخصية والمنزلية والرعاية الصحية والتجزئة.

الصين تحذر الحكومات المحلية من الديون

حذرت وزارة المالية في الصين، الحكومات المحلية في البلاد من تجاهل مخاطر الديون.

وقال وزير المالية ليو كون، خلال اجتماع نقلته وكالة «رويترز» أمس الاثنين، إن الحكومات المحلية في الصين لا يمكنها تجاهل مخاطر الديون، وتحمل المزيد من الالتزامات بشكل غير قانوني؛ بسبب الصعوبات المالية التي سببتها أزمة فيروس «كورونا» المستجد، وأوضح كون: إن الحكومات المحلية مطالبة بتكثيف إدارة ديونها.

وتتجه معظم الدول لزيادة الإنفاق بشكل كبير؛ لتعويض أثر تراجع الطلب؛ جرّاء تفشي وباء «كورونا»، والتدابير الرامية إلى احتواء انتشاره.

وكانت الصين قد دخلت في عام قياسي جديد من التعثر عن سداد السندات المحلية في أواخر العام الماضي، الأمر الذي يُعد اختباراً لقدرة الحكومة على إبقاء الأسواق المالية مستقرة في ظل تباطؤ الاقتصاد.