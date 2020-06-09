34 % نمو تجارة أبوظبي من المعادن الثمينة إلى 5.4 مليار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

ارتفعت قيمة تجارة أبوظبي من المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلى 5.42 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي 2020، بزيادة نسبتها 34.4 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019 بقيمة 4.03 مليار درهم وذلك بحسب الإدارة العامة لجمارك أبوظبي.

وجاء الارتفاع في تجارة أبوظبي من المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بدعم من زيادة الواردات التي بلغت 2.19 مليار درهم مقارنة مع 514.55 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام 2019 فيما بلغت قيمة الصادرات أكثر من 3.10 مليار درهم وإعادة التصدير بقيمة 131.08مليون درهم.

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ويعكس نمو أرقام تجارة أبوظبي من المعادن الثمينة والأحجار الكريمة عبر منافذ الإمارة البرية والبحرية والجوية الزيادة الكبيرة في النشاط الاقتصادي الذي شهدته أبوظبي رغم التحديات التي يمر بها العالم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأسهمت الحزم التحفيزية التي أطلقتها حكومة أبوظبي لدعم القطاع الاقتصادي في التغلب على الظروف الاستثنائية الراهنة التي يمر بها العالم واستمرارية حركة التجارة واستدامة الاقتصاد مما انعكس على زيادة حركة التجارة الخارجية لأبوظبي بشكل عام.

وتحرص الإدارة العامة لجمارك أبوظبي على تعزيز جهودها وأداء مهامها في خدمة الاقتصاد الوطني وخدمة المجتمع وتيسير حركة التجارة عبر مراكزها الجمركية بسهولة ويسر لدعم جهود الدولة في ظل الظروف الراهنة والذي ظهر جلياً في تحقيق نمو استثنائي في عدد المعاملات الجمركية المنجزة خلال الربع الأول من العام الجاري.

ويشكل قطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة أحد أهم القطاعات الداعمة لجهود التنويع الاقتصادي وتعزيز التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي فيما أصبحت الإمارات مركزاً رئيسياً لهذا النوع من التجارة الذي من المتوقع أن يشهد نمواً ملحوظاً ومزيداً من الطلب خلال الفترة المقبلة وهو ما يرسخ مكانة الإمارات الرائدة على خريطة تجارة المعادن الثمينة.