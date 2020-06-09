شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط قياسي للناتج الصناعي الألماني خلال إبريل والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع الناتج الصناعي الألماني بمعدل قياسي في إبريل/نيسان بعد أن أجبرت جائحة فيروس كورونا المستجد المصنعين بأكبر اقتصاد في أوروبا على وقف الإنتاج، بينما تتوقع الشركات طريقاً وعراً رغم حزمة تحفيز ضخمة.
وأظهرت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات انخفاضاً نسبته 17.9% مقارنة مع الشهر السابق، كان استطلاع أجرته رويترز توقع تراجعاً أقل قليلاً يبلغ 16%.
وسجل مصنعو السلع الرأسمالية أكبر تراجع في الإنتاج بنسبة بلغت 35.3%. وتراجع إنتاج قطاع الطاقة 7.2% والتشييد 4.1%.
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