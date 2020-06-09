سيولة مليارية تعـزز الثقـة بالأسهـم وسط تبايـن الإغلاقات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

على وقع تباين إغلاقات الأسهم المحلية، أمس الاثنين، خطف سهما «إعمار العقارية»، و«الاتحاد العقارية» الأنظار؛ من خلال المشتريات المكثفة التي شهداها من قبل المستثمرين، فيما بلغت السيولة الإجمالية في الأسواق 993.58 مليون درهم، ثلثها (32%) من نصيب هذين السهمين.

وفي الوقت الذي اجتذب فيه «إعمار» تداولات ب184.2 مليون درهم، وقفز 6.49% وبأحجام تداول 64 مليون سهم، جذب «الاتحاد العقارية» سيولة ب131.5 مليون درهم، وقفز 13.13%، وبأحجام تداول بلغت 459 مليون سهم.

وبحسب تحليل ”الخليج 365” اليومي لبيانات الأسواق، شهدت أسهم «الاتحاد العقارية» مشتريات لافتة من قبل الأجانب (غير العرب)؛ حيث ارتفعت مشترياتهم إلى 213 مليون سهم، بما يعادل 4.97%؛ بعد أن صعدت ملكيتهم، أمس الاثنين، 11.57% مقارنة مع ملكيتهم في 7 يونيو الجاري، والتي كانت 6.6%. وواصل مؤشر سوق دبي المالي الارتفاع للجلسة السادسة توالياً بنسبة 1.44%، معززاً بمكاسب العقار والبنوك، وتراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.82%؛ بفعل ضغوط جزئية من جني الأرباح، غير أن ارتفاع «اتصالات»؛ أنقذ المؤشر من الانزلاق أكثر.

سوق دبي

وصعد سوق دبي عند 2164.08 نقطة، معززاً بمكاسب أسهم البنوك والعقار والسلع والتأمين والخدمات. وارتفع قطاع العقار 4.69%؛ بفعل مكاسب «الاتحاد العقارية» و«إعمار العقارية»، كما ارتفع «ديار» 5.47% و«أرابتك» 4.99% و«داماك» 2.75% و«إعمار للتطوير» 0.88% و«إعمار للتطوير» 0.88%.

وصعد قطاع البنوك 0.58% مع صعود «الإمارات دبي الوطني» 0.75%، و«دبي الإسلامي» 0.5%.

وفي المقابل، انخفض قطاع الاستثمار 0.53% مع هبوط «دبي للاستثمار» 0.76%، على الرغم من ارتفاع «سوق دبي المالي» 0.12%.

ونزل قطاع النقل 0.22% مع نزول «العربية للطيران» 2.46%، في مقابل ارتفاع «أرامكس» 0.88%.

سوق أبوظبي

هبط سوق أبوظبي إلى مستوى 4369.08 نقطة مع نزول أسهم البنوك والعقار على الرغم من ارتفاع الاتصالات والطاقة والاستثمار.

وجاء الانخفاض بضغط من قطاع البنوك من خلال تراجعه 2.06% مع هبوط «أبوظبي الأول» 2.33% و«أبوظبي التجاري» 3.24%.

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وانخفض قطاع العقار 0.59% مع انخفاض «الدار العقارية» 0.56% و«رأس الخيمة العقارية» 1.11%.

وعلى العكس، ارتفع قطاع الاستثمار 0.15% مع صعود «العالمية القابضة» 0.71% فيما انخفض «الواحة كابيتال» 4.41%، واستقر «إشراق» من دون تغيير.

وصعد قطاع الطاقة 1.08% مع ارتفاع «دانة غاز» 2.91% و«أدنوك للتوزيع» 1.02%.

كما استعاد قطاع الاتصالات زخم الصعود بنسبة 1.34% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

توجه السيولة

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي، مغلقاً عند 2.95 درهم، تلاه «الاتحاد العقارية» وأغلق عند 0.31 درهم، ثم «دبي الإسلامي» جاذباً سيولة بقيمة 82.67 مليون درهم، وأقفل عند 4.05 درهم.

وتصدر «أبوظبي الإسلامي» التداولات في سوق العاصمة، واستحوذ على 80.59 مليون درهم، ومغلقاً عند 3.83 درهم.

وسجل «الخليج للملاحة» أكبر ارتفاع في سوق دبي بنسبة 14.89%، فيما كان «دو» الأكثر انخفاضاً بنحو 2.67%. وفي سوق أبوظبي حقق «دانة غاز» أكبر ارتفاع 2.91%، فيما كان «طاقة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.97%.

تداولات الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 9.7 مليون درهم محصلة شراء، منها مليونا درهم محصلة شراء الخليجيين، و7.7 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 9.7 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 740 ألف درهم محصلة بيع العرب، و8.95 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 123.3 مليون درهم محصلة شراء، منها 119.4 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و3.94 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين.

واتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 123.3 مليون درهم حصلة بيع، توزعت بواقع 19.48 مليون درهم محصلة بيع العرب، و103.84 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.