شكرا لقرائتكم خبر عن «أديا» يرفع استثمارات أبوظبي في «جيو» إلى ملياري دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «ريلاينس إندستريز» في الهند أن جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» سينضم إلى نخبة المستثمرين في الشركة باستثمار يبلغ 752 مليون دولار، وفي حصة نسبتها 1.16% في«جيو بلاتفورمز» .وكانت «مبادلة» قد استثمرت 1.2 مليار دولار في «جيو بلاتفورمز» وبحصة 1.85%، ليرتفع إجمالي استثمارات أبوظبي في المنصة إلى قرابة ملياري دولار.

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